Силы территориальной обороны Украины укомплектуют на 70% к концу февраля

Силы территориальной обороны Украины к концу февраля укомплектуют на 70%, и их общая численность составит 10 тыс. военнослужащих. Об этом в среду, 12 января, в эфире «24 канала» заявил командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

«Общая численность сил территориальной обороны, определенных в соответствии с Законом «Об основах национального сопротивления», составит 10 тыс. военнослужащих. Это военнослужащие, которые будут проходить службу в штате мирного времени», — пояснил он.

В ближайшее время, отметил Галушкин, планируется укомплектование на 70%, а каждому батальону и бригаде будет приписан резерв, который будет насчитывать десятки тысяч человек.

«Мы обеспечиваем этот резерв оружием, снаряжением и готовим к выполнению задач», — сообщил командующий.

По его словам, командования сил территориальной обороны вместе с подразделениями обеспечения будет располагаться в Киеве.

Галушкин объяснил, что в Ровно, Днепре, Львове и Одессе будут располагаться региональные управления, в состав которых будут входить бригады и отдельные батальоны. В общей сложности формируется 25 бригад территориальной обороны, то есть они будут в каждой области. Количество батальонов будет зависеть от количества районов в области.

Командующий подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ним задачу как можно быстрее развернуть Силы теробороны «на полную мощность».

В то же время они могут быть развернуты без введения правового режима военного положения. В частности, по представлению главнокомандующего ВСУ. Глава государства как верховный главнокомандующий может утвердить решение СНБО, о размещении сил теробороны на всей территории Украины или в определенной местности.

Ранее, 27 декабря, мэр Киева Виталий Кличко на заседании с участием руководителя департамента муниципальной безопасности, командира бригады территориальной обороны украинской столицы, руководства прокуратуры, полиции и представителей армии выступил с требованием развернуть систему территориальной обороны города. Он отметил, что к разным сценариям событий украинскую столицу побуждают подготовиться «заявления России».

Кроме того, на заседании отмечалось, что система территориальной обороны Киева в целом должна заработать в ближайшее время, а в январе в городе состоятся командно-штабные учения.

Ранее в этот день секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что на данный момент нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Он подчеркнул, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.