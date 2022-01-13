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Украинский политолог прокомментировал заседание Совета Россия–НАТО

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Украинский политолог Андрей Золотарев в четверг, 13 января, в интервью «Известиям» по завершении заседания Совета Россия–НАТО в Брюсселе заявил, что некоторые предложения Москвы Североатлантическому альянсу будут отвергнуты.

«Понятно, что требования России дать юридические гарантии невступления в НАТО Украины и Грузии будут отвергнуты. Принять такое требование — это сразу можно вешать замок на их штаб-квартиру в Брюсселе и распускать НАТО. Ну я полагаю, что тут был элемент игры на повышение ставок... намерения не говорить с НАТО, а говорить с США», — отметил он.

По словам Золотарева, переговоры прошли по принципу «что наше, то наше, а о вашем поговорим», что привело к отсутствию результата.

«Где я вижу, возможно, будет прогресс — это в вопросе ракет средней и малой дальности. Да, там проблемные моменты, да, там не нашли взаимопонимания, но как-то дальше диалог может идти и чего-то достигнуть», — пояснил эксперт.

Он добавил, что итогом саммита также может быть и возобновление работы представительств.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача «сдерживания России». По его словам, «под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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