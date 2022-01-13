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«Реал» выиграл у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании

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Футбольный клуб «Реал Мадрид» одержал победу над «Барселоной» в дополнительное время матча полуфинала Суперкубка Испании. Об этом в четверг, 13 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:2. В составе «королевского» клуба отличились Винисиус (25-я минута), Карим Бензема (72) и Федерико Вальверде (98), у каталонцев голы забили Люк де Йонг (41) и Ансу Фати (83).

Таким образом «сливочные» стали первыми финалистами турнира. Второй финалист определится в матче между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао. Игра состоится 13 января.

Состоявшийся матч с «Реалом» стал первым для тренера «Барсы» Хави Эрнандеса, которую он возглавил 6 ноября 2021 года.

Ранее, 15 декабря, тесты на коронавирус футболистов мадридского «Реала» Луки Модрича и Марсело Виейры дали положительный результат. Оба игрока были изолированы.

А футбольный клуб «Барселона» в сентябре установил исторический антирекорд. Команда впервые за последний 21 год не сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

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