Посольство США предупредило американцев об опасности поездок на Украину

Посольство Соединенных Штатов на Украине выпустило предупреждение для американских граждан США о рисках поездки в страну. Об этом стало известно в среду, 12 января.

«Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках на Украину из-за возросших угроз со стороны России», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Дипломатическое ведомство также предупредило своих граждан на Украине, что «дальнейшие военные действия России» существенно повлияют на возможности посольства оказывать консульские услуги. Речь идет в том числе о помощи с эвакуацией.

12 января заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что концентрация российских войск у границы Украины не уменьшилась. Он отметил, что ВС Украины «будут готовы дать отпор» в случае обострения сложившейся ситуации, но добавил, что сам надеется на дипломатическое решение.

В тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что признаков деэскалации ситуации вокруг Украины в Вашингтоне не видят. При этом, по его словам, «деэскалация может случиться хоть завтра, хоть в пятницу».