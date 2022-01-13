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Мишина и Галлямов не обратили внимания на свой мировой рекорд
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Мишина и Галлямов не обратили внимания на свой мировой рекорд

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Действующие чемпионы мира в парном катании — фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — в среду, 12 января, после проката своей короткой программы заявили, что даже не обратили внимания на то, что установили мировой рекорд.

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«Мы не обратили внимания на рекорд, главное — чистота проката. Погордиться можем, прокат неплохой, мы рады начать соревнования. Мы потренировались, погуляли по городу. Таллин совсем недалеко от Петербурга, а мы тут никогда не были», — приводит слова Галлямова ТАСС.

В свою очередь, Мишина подчеркнула, что, несмотря на лидерство, с мотивацией у пары всё в порядке. По ее словам, в сборной России много спортсменов и своей главной задачей дуэт ставит удержаться в команде.

«Когда не с кем соперничать — неинтересно, а когда близкие «терочки», это очень мотивирует», — заключила фигуристка.

Ранее в этот день Мишина и Галлямов установили новый мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе парного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Спортивная пара набрала 82,36 балла. Они теперь лидируют после короткой программы на ЧЕ, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы проходит с 10 по 16 января в Таллине.

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