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В офисе Зеленского заявили о возможной поездке президента на саммит НАТО

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Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в среду, 12 января, в эфире «Украинского радио» сообщил, что Киев не получил приглашения на саммит НАТО в Мадриде, но он «чувствует», что украинский президент Владимир Зеленский туда поедет.

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«Приглашения еще нет, потому что НАТО не определилась еще окончательно с форматом проведения этого саммита… Скорее всего, пройдет полноценный саммит НАТО. Это означает, что будут приглашены не только члены НАТО, но и страны-партнеры НАТО», — отметил он.

Жовква аргументировал получение Киевом приглашения на саммит альянса.

«Я чувствую, что президент Украины будет присутствовать на саммите НАТО в Мадриде», — подчеркнул замруководителя офиса украинского лидера.

По его словам, Киев на мадридском саммите «ожидает позитив».

Ранее, 16 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна хочет получить ответы на вопросы о вступлении в НАТО и ЕС, но Киев их не получает. Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что намерен поднять вопрос евроатлантической интеграции на саммите НАТО в Мадриде.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 октября сообщил, что саммит Североатлантического альянса состоится в Мадриде 29–30 июня. Повесткой мероприятия станет адаптация альянса к вызовам будущего. Также ожидается утверждение новой стратегической концепции альянса, которая отразит изменившиеся условия безопасности.

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