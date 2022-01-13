Турция разрешила авиакомпании из Армении полеты в Стамбул
Авиакомпания Flyone Armenia из Армении получила разрешение от Турции на осуществление рейсов Ереван–Стамбул–Ереван. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Арам Ананян в среду, 12 января.
По его словам, первый рейс запланирован на 2 февраля.
«Авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение турецких авиационных властей на осуществление рейсов Ереван–Стамбул–Ереван. Первый рейс мы запланировали на 2 февраля», — отметил он.
29 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что авиакомпании России вновь смогут совершать рейсы в Грузию при ряде необходимых условий. Запрет российским самолетам осуществлять воздушные перевозки в Грузию был введен в 2019 году и является вынужденной мерой, «вызванной известной антироссийской провокацией», напомнил он.