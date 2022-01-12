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Около 340 млн рублей выделили на замену лифтов в домах Астраханской области

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В Астраханской области в 2022 году на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах выделили 340 млн рублей. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ, где прошел брифинг по реализации программы капремонта жилых домов.

Как рассказал глава регионального Фонда капремонта Александр Раров, с 10 января начались работы по замене лифтов. В область уже поступило всё необходимое для установки 83 единиц оборудования. Сейчас в домах ведется демонтаж кабин и другой техники.

«Кроме того, у нас загружена проектно-сметная документация в Госэкспертизу на еще 93 проекта по замене лифтового оборудования. Они тоже планируются во второй половине 2022 года», — цитирует главу фонда «Астрахань 24».

Из регионального бюджета на работы выделили 340 млн рублей. В среднем, по данным Минстроя, замена одного лифта обходится в 2,9 млн рублей.

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