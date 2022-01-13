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Офис Зеленского заявил о стабильной концентрации войск РФ у границ Украины

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Концентрация российских войск у границы Украины не уменьшилась. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в среду, 12 января.

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«Концентрация российских войск вокруг украинских границ <...> к сожалению, не уменьшилась. Она продолжает колебаться, но мы не видим никаких действий по отведению войск и возвращения их в места постоянной дислокации. Мы имеем информацию о начале очередных учений у границ Украины», — сказал Жовква в эфире «Украинского радио».

Он отметил, что ВС Украины «будут готовы дать отпор» в случае обострения сложившейся ситуации, но добавил, что сам надеется на дипломатическое решение. Он также заявил о важности переговоров с Россией.

12 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что признаков деэскалации ситуации вокруг Украины в Вашингтоне не видят. При этом, по его словам, «деэскалация может случиться хоть завтра, хоть в пятницу».

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Столтенберг назвал прошедшее в Брюсселе заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

На пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должна прекратить военное содействие Украине.

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