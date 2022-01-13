Один человек пострадал при взрыве бойлера в квартире на Сахалине
В результате взрыва газового бойлера в жилом доме в селе Троицком Анивского района Сахалинской области в среду, 12 января, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Как отметили в ведомстве, причиной происшествия стал скачок давления газа. Инцидент произошел в квартире на улице Невельская, 4. Затем на кухне начался пожар, который охватил площадь в 9 кв. м. В квартире взрывом выбило окна и двери.
«При взрыве бойлера пострадал один человек, передан врачам скорой помощи для доставки в Южно-Сахалинскую городскую больницу имени Анкудинова», — говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в МЧС, из-за скачка давления также в квартире соседнего дома загорелась газовая колонка с последующим возгоранием на площади 18 кв. м.
Прибывшие пожарные оперативно потушили пожары. Из домов эвакуировали 20 человек.
В районе происшествия отключено газо- и электроснабжение для предотвращения возможных инцидентов. Устанавливают причины ЧП.
В ночь на 7 января в пятиэтажном жилом доме в Пензе произошел взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека. Конструктивных повреждений здания в результате взрыва нет.