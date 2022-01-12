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Еще 250 млн рублей выделили Омску на содержание дорог

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Омск получил из регионального бюджета еще около 250 млн рублей на ремонт и содержание дорог. Об этом сообщает департамент городского хозяйства.

По данным ведомства, 46,6 млн рублей пойдут на комплексный ремонт дороги по улице Маргелова. Остальные 200 млн направят на содержание дорог, обслуживаемых управлением дорожного хозяйства и благоустройства, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Сегодня на текущем содержании управления находится 1841 автомобильная дорога протяженностью 1571,6 км. В связи со строительством новых объектов и развитием городской инфраструктуры количество участков улично-дорожной сети, которые необходимо содержать в летний и зимний период, с каждым годом растет. К примеру, еще в 2018 году у нас на обслуживании была 1691 дорога», — объяснил первый замдиректора департамента горхозяйства.

В целом в 2022 году мэрия Омска потратит на дороги порядка 600 млн рублей.

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