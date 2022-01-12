Прямой эфир
Общество
В выборке ФМБА доля штамма «Омикрон» составила 76% от всех заболевших
Мир
Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%
Общество
ВОЗ сообщила о постепенном становлении коронавируса эндемичным
Мир
В МИД России обвинили США в разрушении системы контроля над вооружениями
Мир
Самолет ВКС РФ доставил из Казахстана в Москву еще 146 россиян
Общество
Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского
Мир
Грушко заявил НАТО о контрмерах РФ в случае угрозы ее безопасности
Мир
Политолог назвал прошедшие переговоры РФ и НАТО безрезультатными для Украины
Мир
США после переговоров с РФ выразили надежду на безопасность и мир
Спорт
Фигуристы России побили мировой рекорд в короткой программе парного катания

Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области при столкновении двух легковушек и грузовика погиб человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем 12 января на девятом километре автодороги Тольятти–Димитровград. Водитель Lada при обгоне врезался во встречный Mercedes, после чего продолжил движение и столкнулся с грузовиком Iveco, двигавшимся попутно.

В результате ДТП один из пассажиров отечественной легковушки погиб на месте. Различные травмы получили водитель и еще трое находившихся в салоне людей. Пострадавших госпитализировали, пишет НИА «Самара».

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 12 января сообщалось, что в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП в Курагинском районе. Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022