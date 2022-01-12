Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП в Самарской области

В Самарской области при столкновении двух легковушек и грузовика погиб человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем 12 января на девятом километре автодороги Тольятти–Димитровград. Водитель Lada при обгоне врезался во встречный Mercedes, после чего продолжил движение и столкнулся с грузовиком Iveco, двигавшимся попутно.

В результате ДТП один из пассажиров отечественной легковушки погиб на месте. Различные травмы получили водитель и еще трое находившихся в салоне людей. Пострадавших госпитализировали, пишет НИА «Самара».

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 12 января сообщалось, что в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП в Курагинском районе. Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».