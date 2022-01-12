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Инфекционная больница в Саратове откроется в конце января

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Новая инфекционная больница в Саратове получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Объект будет передан министерству здравоохранения для получения медицинской лицензии.

«Поставлена задача, чтобы в конце января больница смогла принять первых пациентов», — добавил Бусаргин в своем Telegram-канале.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», строительство инфекционного центра в Елшанке стоимостью 3,2 млрд рублей началось в 2020 году.

Ранее депутаты Саратовской городской думы обсудили доклад о применении генерального плана. Согласно новому документу, на территориях, вошедших в состав города, запланировано размещение пяти детских садов, реконструкция школы в Багаевке, домов культуры, библиотеки, обустройство спортплощадок и строительство местных дорог. Власти намерены развивать рекреационную зону вдоль Волги до Заводской улицы.

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