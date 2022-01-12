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Северный обход Пскова планируется построить за три года

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Строительство Северного обхода Пскова завершат в течение трех лет после заключения контракта с подрядчиком. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он пояснил, что консервация объекта была необходима, поскольку в течение полугода там не будут вести работы, передает «Псковская лента новостей».

«Нам подтвердили трехлетнее финансирование. Когда весной заключим контракт на выполнение работ, можно будет сказать, что через три года закончим работы», — заключил Станислав Стармолотов.

Ранее сообщалось о заключении договора на корректировку сметы. Это связано с ситуацией на рынке. В частности, речь идет о росте цен на стройматериалы. Проведен пересчет стоимости контракта под текущие цены. Выполнена госэкспертиза корректировки.

Общая протяженность второго пускового комплекса составит 8,7 км. Участок объездной дороги с новым мостом через реку Великую соединит региональную трассу Псков–Гдов–Сланцы–Кингисепп–Куземкино–Краколье и федеральную дорогу А-212 Псков–Изборск до границы с Эстонией.

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