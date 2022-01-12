Около сотни ледовых переправ решили открыть в Коми

В Коми открыли еще шесть ледовых переправ – две в Инте, одну в Воркуте и три в Троицко-Печорском районе. Подробнее о планах на этот сезон рассказал руководитель ГУ МЧС по республике Алексей Пархомович.

Всего поступило 102 заявки на открытие ледовых переправ. По факту планируется открыть 98, так как у предприятий, которые отправляли заявку на открытие еще четырех, необходимость в них пропала. Сейчас в регионе действуют 77 ледовых переправ. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

В конце декабря сообщалось об открытии движения по первым двум ледовым переправам в Татарстане. Дорога на участке Зеленодольск – Нижние Вязовые позволит сократить путь между населенными пунктами на 70 км. Второй автозимник соединяет поселки Соколовка и Новый Закамский через реку Каму.