Лжеброкеры обманули жительницу Ульяновска на 6 млн рублей

Жительница Ульяновска пострадала от действий аферистов после того, как решила увеличить свои доходы с помощью заработка на брокерской площадке. Женщина скачала специальное приложение, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

С потерпевшей связался лжеброкер и убедил в необходимости неоднократных вложений и скором получении высокой прибыли, передает ulpravda.ru. Следуя рекомендациям, женщина с конца декабря по 11 января перевела сначала 1 млн рублей собственных сбережений, а затем еще более 5 млн рублей, оформленных в кредит в восьми банках региона. За весь период попытки заработка на бирже ей не вернулось ни одного рубля. Поэтому она обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Иркутской области проводится проверка по факту дистанционного мошенничества в отношении 57-летней женщины. Жительница Зимы лишилась 2,5 млн рублей. По словам потерпевшей, она планировала заработать на инвестициях. Женщина увидела в интернете рекламу и кликнула на нее, после чего ей перезвонили «брокеры». Злоумышленники предложили потерпевшей якобы выгодные условия получения дополнительного заработка.