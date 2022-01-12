Волонтеры проверили качество уборки дорог в Твери

Активисты волонтёрского центра партии «Единая Россия» начали мониторинг состояния автомобильных дорог и пешеходных тротуаров. Особенное внимание уделяется участкам дороги вблизи учреждений образования и дошкольных учреждений.

В первую очередь проверке подверглась прилегающая территория детского сада №125 города Твери. Не так давно в социальных сетях появлялись сообщения от жителей, что снег там не чистят – эту информацию проверили «народные контролёры» от партии. По итогу было выяснено, что снег расчистили на следующий же день после обращений жителей. Также волонтёры в ходе мониторинга убедились, что основные, центральные дороги города Твери очищаются практически в круглосуточном режиме, пишут Тверские ведомости.

«Оперативно посетили несколько дошкольных и образовательных учреждений. Произвели осмотр ближайших автодорог и пешеходных зон. Где была необходимость – сами вместе с волонтёрами расчистили снег, чтобы людям было комфортнее передвигаться», — рассказывает активист волонтёрского центра партии «Единая Россия» Денис Богданов.