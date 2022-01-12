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Посольство назвало предварительную причину смерти Михаила Зеленского

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Причиной смерти российского телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане стала, по предварительным данным, остановка сердца. Об этом 12 января заявила Алина Иванова, пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле, выполняющего функции российского диппредставительства в Гаити и Доминикане.

«Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным — это остановка сердца», — цитирует ее «РИА Новости».

Пресс-секретарь посольства отметила, что местные врачи пытались спасти Михаила Зеленского — ему была оказана первая медицинская помощь, включая реанимационные мероприятия.

«На данный момент точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса», — добавила Иванова.

Михаил Зеленский ушел из жизни во вторник, 11 января, на 47-м году жизни. 12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста. Сообщалось, что, по предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001-го по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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