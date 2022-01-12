В Госдуме назвали абсурдным заявление замгоссекретаря США об угрозе СП-2

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в среду, 12 января, заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что газопровод «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической и национальной безопасности многих стран евро-атлантического сообщества.

«Это абсолютный абсурд, попытка еще раз всё перевернуть с ног на голову и наоборот. Ясно, что аргументов у них для этого никаких нет. Это просто голословные заявления», — заявил Чепа в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что более 60% граждан ФРГ выступают за запуск «Северного потока – 2».

«Единственное, что может останавливать американцев, — это их экономические интересы в поставках сжиженного газа в Европу», — отметил депутат. По его словам, иных аргументов у Соединенных Штатов «нет, не было и не может быть».

Ранее в этот день первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выступила с заявлением на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО, что проект «Северный поток – 2» угрожает энергетической и национальной безопасности многих стран евро-атлантического сообщества, пишет Life.Ru.

11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Штаты в данный момент работают с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2».

28 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.