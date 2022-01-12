Машина загорелась на проезжей части в Северном Медведково

Автомобиль загорелся на улице Широкой на северо-востоке Москвы. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в среду, 12 января.

«На улице Широкая в районе д. 31 загорелся автомобиль в правой полосе в сторону улицы Осташковская», — говорится в сообщении.

К настоящему времени возгорание ликвидировали и машину переместили с проезжей части. Движение транспорта осуществляется в обе стороны без ограничений, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля ДПС и грузовика в Москве на 80-м км МКАД, пишет REGNUM.

Сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП без пострадавших с участием «КамАЗа» и «Газели», когда водитель грузовика марки Volvo врезался в патрульный автомобиль. После столкновения автомобиль ДПС загорелся.