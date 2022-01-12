Захарова заявила о публичном объявлении Германией войны Telegram

Последнее заявление МВД Германии о возможности отключения в стране Telegram является публичным объявлением войны популярному мессенджеру. Такое мнение высказала в среду, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы Вы думали, мессенджера Telegram. Обожаю», — сыронизировала Захарова.

Дипломат перечислила шаги, предпринятые различными ведомствами ФРГ, направленные против мессенджера, сообщается на сайте kp.ru.

«В пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники германского минюста, лидеры федеральных земель, сам глава МВД Нэнси Фезер, другие видные политики и чиновники. Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова. На «телегу» Берлин предлагает давить и со стороны Брюсселя», — написала Захарова.

«Да, официальный Берлин публично объявил войну «телеге». Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера Telegram в стране, но лишь в случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени. При этом министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку «в одиночку Германия не справится», передает RT.

В свою очередь, депутат ландтага федеральной земли Рейнланд-Пфальц от партии «Альтернатива для Германии» Иоахим Пауль заявил «Известиям», что угроза блокировки мессенджера Telegram на территории страны противоречит статусу ФРГ как правового государства.

9 января стало известно, что руководству Telegram грозят миллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии. Так, в соответствии с законодательством страны компания, в частности, была обязана назначить контактное лицо в ФРГ.

В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что в Германии набирает обороты политическая кампания за ограничение работы Telegram. В пользу частичной блокировки высказываются министры и высокопоставленные чиновники, отметила она.

В том же месяце Фезер объявила, что ФРГ будет бороться с разжиганием ненависти в Telegram. Она выразила намерение добиться того, чтобы в мессенджере прекратились публичные призывы к насилию.

Также министр напомнила, что Федеральное управление юстиции провело два судебных процесса против Telegram за нарушение закона о защите сети. Вместе с тем представители Telegram оставили без комментариев соответствующие иски.