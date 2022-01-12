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В МИДе выразили надежду получить ответ от НАТО на предложения по безопасности

Грушко: Россия рассчитывает на однозначный ответ НАТО по российским предложениям
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Москва рассчитывает, что страны НАТО объяснят, почему не готовы принимать предложения РФ по гарантиям безопасности, или представят свое видение по договоренностям. Об этом 12 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Грушко после заседания Совета Россия–НАТО.

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«Мы рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения тех предложений, которые мы выдвинули, либо объяснят, почему они неприемлемы», — сказал Грушко на пресс-конференции.

Как рассказал Грушко, у российской стороны сложилось впечатление, что НАТО предоставит свои предложения по гарантиям безопасности. Москва будет их приветствовать, указал он.

«Я не стал бы говорить сейчас об ожиданиях, я бы стал говорить о том, что на этом этапе важно, чтобы понимание серьезности ситуации в сфере безопасности дошло до всех. Я думаю, что в этом смысле сегодняшняя встреча важна», — добавил замглавы МИД РФ.

Грушко отметил, что проблемы, разделяющие НАТО и Россию, очень серьезные. Стороны пока не видят, как смогут преодолеть разногласия.

Также Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Он указал, что разговор двух сторон получился откровенный, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

Ранее в этот день глава делегации США Уэнди Шерман после заседания Совета Россия–НАТО заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым.

Шерман добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг. Также она заявила, что в США надеются на проведение нового заседания Совета Россия–НАТО.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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