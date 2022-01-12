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В МИД России назвали условие для деэскалации ситуации на Украине

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Деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Об этом 12 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

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«Здесь наша позиция абсолютно понятная — деэскалация возможна. Прежде всего нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права. Будут Минские соглашения выполнены — не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности», — сказал он.

Грушко также подчеркнул, что НАТО должно прекратить военное содействие Украине.

«…страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями Минских договоренностей», — сказал он.

Кроме того, альянсу следует предоставить России юридические гарантии нерасширения блока на восток.

«Мы об этом сегодня прямо говорили, что это элемент, который должен в любом случае присутствовать, это абсолютный императив — прекращение политики открытых дверей и предоставление РФ юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток», — сказал замминистра.

Он отметил, что дальнейшее расширение НАТО сопряжено с серьезными рисками для европейской безопасности.

«Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении»,— сказал Грушко.

По мнению дипломата, расширение альянса не решает никаких проблем в области безопасности и не стирает разделительные линии.

«Что касается в целом расширения НАТО, я сейчас не буду называть страны, мы всегда говорили о том, что расширение НАТО не решает никаких проблем в области безопасности. Расширение НАТО не стирает разделительные линии, а их приносит в ту сторону, куда оно (НАТО) расширяется», — сказал он.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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