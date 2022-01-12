В МИД России назвали условие для деэскалации ситуации на Украине

Деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Об этом 12 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

«Здесь наша позиция абсолютно понятная — деэскалация возможна. Прежде всего нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права. Будут Минские соглашения выполнены — не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности», — сказал он.

Грушко также подчеркнул, что НАТО должно прекратить военное содействие Украине.

«…страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат, что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями Минских договоренностей», — сказал он.

Кроме того, альянсу следует предоставить России юридические гарантии нерасширения блока на восток.

«Мы об этом сегодня прямо говорили, что это элемент, который должен в любом случае присутствовать, это абсолютный императив — прекращение политики открытых дверей и предоставление РФ юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток», — сказал замминистра.

Он отметил, что дальнейшее расширение НАТО сопряжено с серьезными рисками для европейской безопасности.

«Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении»,— сказал Грушко.

По мнению дипломата, расширение альянса не решает никаких проблем в области безопасности и не стирает разделительные линии.

«Что касается в целом расширения НАТО, я сейчас не буду называть страны, мы всегда говорили о том, что расширение НАТО не решает никаких проблем в области безопасности. Расширение НАТО не стирает разделительные линии, а их приносит в ту сторону, куда оно (НАТО) расширяется», — сказал он.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.