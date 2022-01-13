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Исследование выявило увеличивающие риск смерти от COVID-19 факторы

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Риск летального исхода у пациентов с коронавирусом увеличивается в шесть раз при наличии неврологических осложнений. Об этом следует из исследования Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции при COVID-19 (GCS-NeuroCOVID). Его результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Из исследования следует, что у большей части госпитализированных с коронавирусом наблюдаются неврологические проблемы. Из 3744 взрослых инфицированных пациентов 82% имели неврологические симптомы. Так, пациенты жаловались на головные боли, потерю обоняния и вкуса.

К наиболее распространенным неврологическим диагнозом относится острая энцефалопатия, кома и инсульт. Также пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или чересчур возбужденными.

Также ученые выяснили, что если до коронавируса у пациента были неврологические проблемы, то при инфицировании инфекцией риска развития осложнений увеличивался вдвое.

Исследование, опубликованное 29 ноября, показало, что примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19, скорее всего, разовьются осложнения со стороны центральной нервной системы.

Среди осложнений — инсульт, кровотечения и другие потенциально смертельные осложнения. Также медики установили небольшой процент необычных результатов, таких как острый диссеминированный энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга и синдром задней обратимой энцефалопатии.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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