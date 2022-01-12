Прямой эфир
Мир
Замглавы МИД РФ заявил о цели «взбодрить» НАТО на переговорах
Экономика
Материнский капитал проиндексируют на 8,4% с 1 февраля
Мир
Алиев сообщил о гибели армянских военных на границе с Азербайджаном
Мир
Грушко заявил о настрое НАТО на сдерживание России
Происшествия
В Чувашии около 40 школьников обратились к медикам с признаками отравления
Мир
Военный эксперт заявил о высоком уровне ракетных технологий КНДР
Туризм
Россияне остались недовольны качеством сервиса на отечественных курортах
Общество
Зимний дворец в Петербурге перекрасят
Мир
Литва расторгла договор о железнодорожном транзите белорусских удобрений
Экономика
В бундестаге назвали политической ошибкой блокирование запуска СП-2

Численность волков регулируют в Вилюйском районе Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вилюйском районе Якутии продолжается охота на волков. Мероприятия по регулированию численности этих животных проводятся на территории Баппагаинского наслега. Для этого используется флажковый метод охоты.

ИА SakhaNews со ссылкой на региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства пишет, что с начала 2022 года охотники добыли семь волков.

Загонная охота на волков проводилась 11 января в местности «Чэнэрэттэ», в 18 км от села Илбенге. В ней принимали участие более 50 охотников. Им удалось добыть двух волков, самца и самку.

В конце 2021 года на территории Баппагаинского наслега методом флажковой охоты были добыты 10 волков, восемь самок и два самца.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022