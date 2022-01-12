Численность волков регулируют в Вилюйском районе Якутии

В Вилюйском районе Якутии продолжается охота на волков. Мероприятия по регулированию численности этих животных проводятся на территории Баппагаинского наслега. Для этого используется флажковый метод охоты.

ИА SakhaNews со ссылкой на региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства пишет, что с начала 2022 года охотники добыли семь волков.

Загонная охота на волков проводилась 11 января в местности «Чэнэрэттэ», в 18 км от села Илбенге. В ней принимали участие более 50 охотников. Им удалось добыть двух волков, самца и самку.

В конце 2021 года на территории Баппагаинского наслега методом флажковой охоты были добыты 10 волков, восемь самок и два самца.