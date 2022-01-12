Благоустройство набережной продолжат в Оренбурге за 123 млн рублей

В Оренбурге выбрали нового подрядчика на благоустройство восточной части набережной реки Урал. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Победителем торгов стало ООО «Альфа-Строй» из Омска. Компания должна будет выполнить работы за 122,7 млн рублей, что на 500 тыс. ниже начальной стоимости контракта, пишет ИА «Урал56.Ру».

Исходя из документации, работы пройдут на участке набережной от Екатерининского спуска до улицы Красная Площадь и ЖК «Марсово Поле». Завершить их планируется до конца 2022 года, уточняет РИА «Оренбуржье».

Ранее благоустройством набережной в Оренбурге занималась местная фирма «Строймац». В 2021-м компания не выполнила работы в срок, а представитель фирмы заявил об отказе от исполнения контракта в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.