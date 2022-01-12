Во время заседания в Брюсселе к РФ приблизился самолет НАТО

Во время заседания в Брюсселе к РФ приблизился самолет НАТО

2022-01-12 19:38:25

2022-01-12 19:38:25

2022-01-12 19:38:25

2022-01-12 19:38:25

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