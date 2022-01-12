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Алиев сообщил о гибели армянских военных на границе с Азербайджаном

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 11 января военные ответным огнем на границе с Арменией уничтожили от шести до восьми армянских солдат. Об этом глава государства сообщил в среду, 12 января.

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«Была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. К сожалению, все предыдущие наши ответные действия до сих пор не стали уроком для Армении. И вчерашний случай не был исключением», — заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, трансляция которого ведется на YouTube.

По его словам, от шести до восьми армянских военнослужащих были уничтожены, многие получили ранения.

Ранее, 8 января, в ведомстве заявляли, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении, применив АГС и крупнокалиберное оружие.

15 декабря советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность напряженностью между Арменией и Азербайджаном.

За день до этого лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили Евросоюз в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

26 ноября в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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