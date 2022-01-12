Завод радиофармпрепаратов построят в Калужской области

В этом году на территории Калужской области начнется строительство завода радиофармпрепаратов мирового уровня. Объем инвестиций в проект на площадке НИФХИ им. Л.Я. Карпова составит 9 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, в регионе в этом году планируют запустить несколько крупных инвестпроектов на площадках ОЭЗ «Калуга» и индустриального парка «Ворсино», передает газета «Весть». Калужская область остается лидером ЦФО по объему промышленного производства на душу населения.

«Экспорт увеличился на 150%. Уровень инвестиций составил 110 млрд рублей. В 2021 году 23 компании-инвестора взяли на себя обязательства реализовать инвестпроекты», — заявил Владислав Шапша.

Напомним, в Калужской области создадут инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий». Среди основных направлений — ядерная медицина, ядерные, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологии, а также создание новых материалов. Центр построят в Обнинске.

В декабре в Калужской области запустили крупнейшее в регионе деревообрабатывающее производство. Оно разместилось на территории особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе.