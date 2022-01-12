«Ростех»: первый собранный с нуля в России ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет

В среду воспроизведенный самолет Ту-160 совершил свой первый получасовой полет на высоте 600 м. Дебют произошел с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщили 12 января в «Ростехе».

«Мы восстановили полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением. Большую роль в восстановлении производства уникальных самолетов сыграла модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана», — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 началась по решению президента России Владимира Путина. В 2018 году был подписан государственный контракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что новая машина полностью построена с нуля и сохраняет внешний облик — ее обновили на 80%, а также модернизировали системы и оборудование. А управляющий директор компании «Туполев» Вадим Королев заявил, что в рамках программы на Казанском авиазаводе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку.

Ту-160 «Белый лебедь» — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Он предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу противника.