Прямой эфир
Мир
Самолет ВКС РФ со 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву
Общество
Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 500–700 тыс. человек в день
Спорт
Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар»
Политика
В Совфеде назвали позитивным факт проведения заседания Совета РФ–НАТО
Происшествия
В Чувашии около 40 школьников обратились к медикам с признаками отравления
Мир
США ввели санкции против россиянина за связи с КНДР
Туризм
Россияне остались недовольны качеством сервиса на отечественных курортах
Мир
В США выразили надежду на проведение новой встречи Совета Россия–НАТО
Мир
В Казахстане назвали важной и ценной помощь миротворцев ОДКБ
Общество
Глава Гильдии актеров не стала подтверждать проведение Куравлеву операции

Зимний дворец в Петербурге перекрасят

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе реставрации фасада Зимнего дворца, намеченной на 2023 год, оттенок основного цвета (зеленого) будет изменен на более светлый, пастельный. Об этом в среду, 12 января, «Известиям» сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

«Искусство реставрации прошло колоссальный путь развития»
Хранитель Успенского собора — об уникальных росписях и сложности сохранения исторического наследия

Как отмечает музей, Зимний дворец перекрасят «в соответствии с петербургскими традициями».

Руководство музея подбирает подходящие оттенки в рамках цветовой гаммы, которая появилась сразу после Великой Отечественной войны и на сегодняшний день признана наиболее удачной как сотрудниками, так и участниками опроса среди простых посетителей Дворцовой площади.

Зимний дворец многократно перестраивался и перекрашивался. Каждый вариант отражает определенную эпоху, но возвращать его в какую-либо одну из них и невозможно, и нет необходимости, уверены в Эрмитаже.

В ноябре 2021 года сообщалось, что здание штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге передадут в собственность Ленинградской области и отреставрируют. Позже там сделают музей. Непосредственно к работам специалисты приступят в 2023–2024 годах.

Сейчас здание в центре исторического поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Его построили в XVIII веке для купца Луковицкого. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался штаб Ладожской флотилии. В 1960 году его признали федеральным объектом культурного наследия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022