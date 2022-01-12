Зимний дворец в Петербурге перекрасят

В ходе реставрации фасада Зимнего дворца, намеченной на 2023 год, оттенок основного цвета (зеленого) будет изменен на более светлый, пастельный. Об этом в среду, 12 января, «Известиям» сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Как отмечает музей, Зимний дворец перекрасят «в соответствии с петербургскими традициями».

Руководство музея подбирает подходящие оттенки в рамках цветовой гаммы, которая появилась сразу после Великой Отечественной войны и на сегодняшний день признана наиболее удачной как сотрудниками, так и участниками опроса среди простых посетителей Дворцовой площади.

Зимний дворец многократно перестраивался и перекрашивался. Каждый вариант отражает определенную эпоху, но возвращать его в какую-либо одну из них и невозможно, и нет необходимости, уверены в Эрмитаже.

В ноябре 2021 года сообщалось, что здание штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге передадут в собственность Ленинградской области и отреставрируют. Позже там сделают музей. Непосредственно к работам специалисты приступят в 2023–2024 годах.

Сейчас здание в центре исторического поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Его построили в XVIII веке для купца Луковицкого. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался штаб Ладожской флотилии. В 1960 году его признали федеральным объектом культурного наследия.