СК проверит обстоятельства смерти приемного сына директора «Дома с маяком»

В Москве следователи проверяют обстоятельства смерти приемного сына директора хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы. Об этом 12 января «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мать мальчика рассказала правоохранителям, что ее 12-летний сын имел ограниченные возможности здоровья.

По предварительным данным, ребенок скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Мониава написала в Facebook, что приемный сын страдал от тяжелого заболевания и находился в коме с начала года.

«Умер тихо и спокойно, дома, сидя у меня на коленках», — написала она.