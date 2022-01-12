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Мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Крыму снова принимает посетителей

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Мемориальный комплекс «Аджимушкай» возобновил работу в Крыму. Об этом сообщила генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей» Татьяна Умрихина.

«Проводятся экскурсии, много групп уже было. На сегодня сделаны противоаварийные работы по воронке, которая образовалась (в результате наводнения), удалось обеспечить безопасность экскурсантов», — рассказала Умрихина.

По ее словам, будет проведено обследование территории возле каменоломен, передает Крыминформ. Музей закрыт для посещения в августе прошлого года из-за провалов и оползней после паводка.

Напомним, пострадавшие во время июньских дождей дошкольные учреждения ялтинского региона в Крыму будут капитально отремонтированы в 2022 году. По информации заместителя главы администрации города Светланы Новодацкой, разрабатывается необходимая проектно-сметная документация. В частности, готовится проектно-сметная документация для капитального ремонта детского сада № 31 на улице Школьной в Гаспре, корпус которого в настоящее время не функционирует, и детского сада № 7 в Кореизе. Планируется благоустройство территории и капитальный ремонт части здания детского сада № 27 «Огонек».

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