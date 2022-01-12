Военный эксперт заявил о высоком уровне ракетных технологий КНДР

Испытания КНДР гиперзвуковой ракеты указывает на высокий уровень северокорейских ракетных технологий. Об этом 12 января заявил «Известиям» военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Таким образом Корнев прокомментировал заявления КНДР об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. По словам эксперта, подобные испытания заставляют задуматься о финансовых и технологических возможностях Северной Кореи.

«Если верить редким фотографиям, то 5 и 11 января испытаны, соответственно, второй и третий тип гиперзвуковых управляемых боевых блоков для баллистических ракет средней дальности, которые северокорейцы запускают с многоосных мобильных пусковых установок. Создание и проведение испытаний разных образцов гиперзвуковых боевых блоков сами по себе являются сложнейшими техническими задачами. Подобная демонстрация показывает высокий и передовой уровень северокорейских ракетных технологий», — сказал Корнев.

Военный эксперт отметил, что в настоящее время только у России на вооружении есть межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

Наличие подобной ракетной системы позволит КНДР поразить ядерными боеголовками любые цели в радиусе досягаемости, отметил Корнев. Он предполагает, что речь идет обо всех объектах в пределах 1000 км.

«Это означает, что под прицелом может оказаться вся Южная Корея, практически вся Япония, омывающие Корею моря. С ядерной боеголовкой такой боевой блок сможет поразить и корабельную группировку — вопрос лишь в получении координат ее местоположения и том, чтобы корабли не успели уйти из указанной точки координат», — сказал Корнев.

Эксперт добавил, что если в Северной Корее научатся делать самонаводящиеся блоки, то поразить ракетами они смогут сложные движущиеся цели, например, с выделением важных объектов на общей радиолокационной карте.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

12 января в КНДР отметили, что в ходе испытаний гиперзвуковая ракета пролетала 1 тыс. км и точно поразила цель. Данный запуск в КНДР назвали финальным испытанием, он стал вторым пуском ракет Северной Кореей за неделю.

Правительство Японии выразило протест КНДР из-за проведенного Пхеньяном испытания гиперзвуковой ракеты.