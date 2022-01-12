Директору фирмы вынесли приговор за гибель рабочего в Ялуторовске

Ялуторовский районный суд (Тюменская область) вынес приговор директору фирмы ООО «База», сотрудник которой погиб от удара током во время дождя. Об этом сообщает пресс-служба объединенной судебной системы.

Установлено, что директор предприятия должна была обеспечивать безопасность работников, инструктировать их по охране труда, а также организовывать обучение. 6 сентября 2021 года женщина допустила к работе с виброформой по производству блоков нового сотрудника, который еще не прошел обучение до конца.

«7 сентября он стал работать в дождливую погоду, не соблюдая технику безопасности, которую не знал. Мужчину ударило током, и он умер», — цитирует сообщение пресс-службы Megatyumen.ru.

В ходе следствия директор полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.