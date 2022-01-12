Наледь образовалась из-за воды на дорогах в трех районах Приамурья

На дорогах трех районов Амурской области возникли проблемы из-за образования наледи. Вода вышла на проезжую часть. Речь идет о дорогах в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах. Там сейчас проводят обработку противогололедными материалами, устанавливают противоналедные сооружения. Местами ограждения достигают в высоту 2 м.

Как уточняет Амурская служба новостей, в Зейском районе на дороге Зея — Золотая Гора выход воды на проезжую часть зафиксировали на шести участках (33-й, 44-й, 47-й и 78-й км). На дороге Зея–Снежногорск — на трех участках (5-й, 6-й и 17-й км). В Сковородинском районе из-за выхода воды на дорогу Сковородино–Тахтамыгда на контроле пять участков (8-й, 11-й, 15-й, 18-й и 20-й км). В Тындинском районе сложный участок на 2-м км дороги Тында–Первомайский, на 7-м км дороги Тында–Восточный, на контроле находятся три участка (78-й, 80-й, 82-й км) трассы Талдан–Соловьевск.

Агентство отмечает, что в Зейском районе автомобили застревают на дорогах, покрытых наледью, с конца декабря. Проверку провела районная прокуратура. Установлено, что на 57-м км автомобильной дороги регионального значения Зея–Поляковский, обслуживаемой ООО «ЗеяИнвестЭнерго», вода вышла на поверхность, в результате чего образовалась наледь.