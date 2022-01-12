Глава Гильдии актеров не стала подтверждать проведение Куравлеву операции

Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина не подтвердила в среду, 12 января, информацию о том, что актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке и вывели специальную трубку для питания.

Как подчеркнула Гущина, сын артиста впервые из разговора с ней услышал о якобы проведенной манипуляции.

«Распускают слух и о какой-то операции. Тоже не могут пока подтвердить. Он сказал, что он (сын Куралева. — Ред.) об этом не знает, первый раз слышит от меня про операцию», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Гущиной, в настоящее время актер находится в стабильном состоянии, под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. При этом коронавирус у Куравлева не подтвердился, передает RT.

Ранее в среду сообщалось, что Куравлеву провели операцию на желудке и установили специальную трубку, через которую в его организм будет поступать пища. В данный момент пациенту для дыхания не нужен аппарат ИВЛ.

85-летний артист попал в больницу 5 января. По данным «Известий», тесты на коронавирус, которые сдал актер 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у пациента была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.