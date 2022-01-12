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В Минэкономразвития оценили влияние индексации пенсий на рост цен

В Минэкономразвития оценили влияние индексации пенсий на рост цен
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В целом принятые решения по дополнительной индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в России в совокупности с другими мерами социальной поддержки помогут нивелировать влияние роста цен на благосостояние населения. Таким образом в Минэкономразвития прокомментировали решение российского лидера Владимира Путина об индексации пенсий в среду, 12 января.

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Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, примут до конца января текущего года.

«Поручение президента страны о повышенной индексации страховых пенсий в текущем году одновременно увеличит базу для индексации и в последующие годы. Начиная с 2019 года размеры страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров индексировались выше инфляции», — добавили в экономическом министерстве.

Там напомнили, что в сентябре для компенсации темпов роста цен всем пенсионерам поступила единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. С учетом этой суммы и индексации в январе 2021 года общее повышение среднего размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составило 11,1%, что превысило инфляцию по итогам года.

Ранее в среду глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в результате индексации, которая будет проведена по поручению Путина, средний размер пенсии неработающего пенсионера составит около 19 тыс. рублей. Он уточнил, что индексация пенсий коснется 30,8 млн неработающих россиян, которые получают страховые пенсии.

27 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России будет немного выше 8%.

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