Дело возбудили после гибели четырех человек в ДТП под Красноярском

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП в Курагинском районе. Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Смертельная авария произошла около поселка Кошурниково. На 150-м км трассы «Саяны» столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и автомобиль марки Nissan. Погибли четыре человека, находившиеся в иномарке, в том числе двое подростков 2005 года рождения.

В автобусе находилось 15 пассажиров, трое из них обратились за медицинской помощью.

ИА KrasnoyarskMedia пишет, что, по предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Газель» службы ритуальных услуг столкнулся с фурой Volvo на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На месте происшествия погибли три человека.