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США ввели санкции против россиянина за связи с КНДР

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Соединенные Штаты ввели санкции против компании «Парсек» и гражданина России Романа Алара за связи с Северной Кореей (КНДР). Об этом в среду, 12 января, сообщает министерство финансов США.

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Кроме того, в список добавили четверых граждан Китая и двух уроженцев Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.

Минфин указывает, что решение принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

10 декабря минфин США ввел санкции за связи с КНР, Мьянмой, КНДР и Бангладеш, ограничения касаются организаций и 15 физлиц. В частности, под вторичные санкции США за связи с КНДР попал «Европейский институт ЮСТО» из Москвы. В списке также числится его ректор, политик из Приднестровья, гражданин РФ Дмитрий Соин.

Ранее, 4 ноября, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты остаются привержены режиму санкций против КНДР и призывают остальные страны — члены ООН к тому же. По его словам, цель заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова. Он также призвал власти КНДР «воздержаться от провокаций и вступить в дискуссию».

До этого, 20 октября, комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект о введении санкций в отношении ряда лиц КНР. Сообщалось, что они «участвуют в определенных действиях, связанных с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях».

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