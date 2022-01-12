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Впервые за 20 лет в Иркутске не откроют иордань на заливе Якоби

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В Иркутске в этом году на Крещение не откроют иордань на заливе Якоби. Это произойдет впервые за 20 лет. Обычно купели в этом месте становились местом массовых купаний в Крещение, а украшали иордань лучшие мастера — резчики по льду.

Причиной отмены купаний в этом месте стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Решение приняли в церкви. Позже свой вердикт вынесут региональная санитарно-эпидемиологическая комиссия и штаб по борьбе с коронавирусом, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что в этом году в Оренбурге решили не обустраивать купели на Крещение. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация. Несмотря на то что заболевших коронавирусом стало меньше, в регионе много больных гриппом и ОРВИ.

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