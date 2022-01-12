В Чувашии около 40 школьников обратились к медикам с признаками отравления

В Чувашии около 40 школьников обратились к медикам с жалобами на боли в животе и повышенной температурой. Об этом 12 января сообщили в прокуратуре Чувашской Республики.

По предварительным данным, в МБУ «СОШ № 16» с 11 по 12 января 40 учащихся почувствовали недомогание. Всего в школу, в том числе и по состоянию здоровья, не пришли более 150 учащихся.

В настоящее время школьникам оказывают необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

«По поручению прокуратуры Чувашской Республики прокуратурой г. Новочебоксарска организована проверка по факту массового обращения учащихся МБУ «СОШ № 16» г. Новочебоксарска за медицинской помощью. В школу незамедлительно выехал прокурор г. Новочебоксарска Виктор Иванов», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины инцидента, дана оценка деятельности образовательного учреждения и предприятия, осуществляющего организацию питания школьников.

Ранее, 24 декабря, в Брянской области возбудили уголовное дело после массового отравления учащихся 1–4-х классов Гордеевской средней общеобразовательной школы.