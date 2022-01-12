В Минэке оценили влияние индексации пенсий на благосостояние граждан

Предложенная президентом России дополнительная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% позволит нивелировать воздействие инфляции на уровень жизни граждан. На это 12 января указали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Соответствующее поручение главы государства увеличит базу для индексации и в последующие годы, указали в ведомстве.

«В целом принятые решения по дополнительной индексации страховых пенсий в совокупности с другими мерами социальной поддержки помогут нивелировать влияние роста цен на благосостояние населения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января текущего года.

Как уточнил глава Минтруда Антон Котяков, по итогам индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит около 19 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что индексация пенсий коснется 30,8 млн неработающих россиян, которые получают страховые пенсии.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» указала на то, что предложение об индексации пенсии выше уровня инфляции было ожидаемым.