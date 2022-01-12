Президент Путин поручил Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации различных учреждений, чтобы быть готовыми к возможному приходу новой волны инфекции.

«Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке», — сказал Путин на совещании с членами правительства 12 января.

Ранее в этот день директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России число прививаемых в сутки граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас. По его словам, в стране должны вакцинироваться по 500–600–700 тыс. человек в день для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 63,2%.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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