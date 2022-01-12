Прямой эфир
Мир
Самолет ВКС РФ со 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву
Общество
Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 500–700 тыс. человек в день
Спорт
Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар»
Политика
В Совфеде назвали позитивным факт проведения заседания Совета РФ–НАТО
Общество
В Чувашии около 40 школьников обратились к медикам с признаками отравления
Мир
США ввели санкции против россиянина за связи с КНДР
Туризм
Россияне остались недовольны качеством сервиса на отечественных курортах
Мир
В США выразили надежду на проведение новой встречи Совета Россия–НАТО
Мир
В Казахстане назвали важной и ценной помощь миротворцев ОДКБ
Общество
Глава Гильдии актеров не стала подтверждать проведение Куравлеву операции
Сюжет:

Президент Путин поручил Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации различных учреждений, чтобы быть готовыми к возможному приходу новой волны инфекции.

Штамм-звонок: кабмин готовится представить новые меры по борьбе с COVID
Какие ограничения могут быть введены на фоне распространения «Омикрона»

«Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке», — сказал Путин на совещании с членами правительства 12 января.

Ранее в этот день директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России число прививаемых в сутки граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас. По его словам, в стране должны вакцинироваться по 500–600–700 тыс. человек в день для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 63,2%.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022