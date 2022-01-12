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В Крыму возбудили дело против пятерых членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»

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В Крыму возбуждено уголовное дело о подготовке к насильственному захвату власти в отношении пятерых членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения», запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Об этом 12 января сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

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«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК в отношении пяти граждан России возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК («Приготовление к насильственному захвату власти»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов и вели деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя страны.

Сторонников организации задержали 17 августа 2021 года. При обысках у них были найдены запрещенные пропагандистские материалы.

4 октября сообщалось, что ФСБ пресекла в Московском регионе деятельность ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны два главаря и шестеро активных участников.

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