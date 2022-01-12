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На Сахалине закрыли очередную дорогу из-за непогоды

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На Сахалине для движения пассажирских автобусов закрыли автодорогу Южно-Сахалинск – Холмск. Причина — ограниченная видимость и метель, а также предупреждение о чрезвычайных ситуациях.

Ограничения действуют с 14:15 12 января. ГУ МЧС по Сахалинской области рекомендовало водителям воздержаться от поездок в этом направлении заранее планировать маршрут с учетом погоды, сообщает ИА SakhalinMedia.

Также из-за циклона перекрыли движение на участке федеральной трассы 28-140 км между селами Старорусское и Цапко в Макаровском районе. До улучшения погодных условий закрыт участок дороги Троицкое–Новотроицкое. Ограничения действуют для всех видов транспорта.

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