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Сын депутата Розина рассказал о подозреваемом в убийстве отца

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Сергей Смирнов, задержанный по подозрению в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина, ранее работал у него прорабом. Они были знакомы 5–10 лет. Об этом в среду, 12 января, рассказал сын погибшего Илья.

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По его словам, серьезных конфликтов между депутатом и его предполагаемым убийцей раньше не было. У них были рабочие отношения.

«Он у него строителем работал. Или прорабом, точно не знаю», — сообщил мужчина в беседе с телеканалом «360».

Также он рассказал, что не знает, что могло послужить причиной конфликта, который привел к убийству отца. Ранее Розин никогда не жаловался сыну на подозреваемого.

При этом молодой человек отметил, что задержанный по характеру вспыльчивый и конфликтный человек. Также он знал, что подозреваемый в совершении преступления ранее был судим, передает RT.

«Мне он сам рассказывал, что ранее судимый. Он мне сказал, что у него 162-я, за разбой с оружием», — сказал сын Розина.

Подозреваемый также рассказывал, что у него есть оружие. «Говорил, что он охотник. Оружие есть. У него не одно ружье, несколько», — сказал сын погибшего.

Депутат Розин был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице.

Розин был директором компании «Русский лес», а Смирнов работал в ней бригадиром. Согласно предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, при этом накануне депутат обещал уволить подчиненного.

Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали в Нижнем Новгороде. Как уточнил источник «Известий», сопротивления мужчина не оказывал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает телеканал «Звезда». В ближайшее время следствие заявит ходатайство в суд об аресте Смирнова.

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