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Розничные цены на легковушки в РФ за год поднялись в среднем на 11%

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За 2021 год рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили, представленные на российском рынке, поднялись в среднем на 11%. Изменения цен изучили аналитики Авто.ру.

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Выяснилось, что с января по декабрь 2021 года сильнее всего выросли цены на новые Jac J7, Mercedes-Benz V-класса и FAW Besturn X40 — на 26, 23,9 и 23,7% соответственно. В рублевом эквиваленте китайские модели прибавили 220–300 тыс. рублей, а немецкий фургон подорожал на 1,2–1,6 млн рублей.

Среди непремиальных брендов больше всего вырос в цене Volkswagen Multivan в комплектациях Edition и Comfortline (плюс 1 млн рублей). Подорожал и автомобиль Toyota Alphard в версии Executive Lounge — на 600 тыс. рублей. Также почти по 600 тыс. рублей прибавили в цене Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

Из числа более дешевых моделей больше всего прибавили в стоимости Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Kia Sportage — на 330 тыс., 317 тыс. и 310 тыс. рублей соответственно.

Среди самых продаваемых моделей в России наиболее сильно подросли ценники на Lada Vesta — на 147 тыс. рублей и Lada Granta — на 118 тыс. рублей — в среднем на 15,4%. Также выросли цены на Kia Rio — на 135 тыс. рублей — 12%. Машины Hyundai Solaris и Creta подорожали на 115 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно — в среднем на 12%.

Чуть сильнее рынка за год прибавили в цене представители премиальных брендов — 11,9%. Масс-маркет стал дороже на 10,5%. Представители китайского автопрома подорожали на 10,3%. Больше других выросли в цене марки Jeep и DongFeng — по 18%, Genesis — на 17%, Mini и Cadillac — по 16% каждый.

Российский производитель Lada поднимал стоимость больше чем на 15% и чаще всего обновлял ценник в течение года — всего семь раз.

При этом самый мягкий рост цены зафиксировали у Mercedes-Benz: в среднем машины подорожали только на 3%.

Автомобили марки BMW прибавляли втрое быстрее — на 9%, а самый сильный рывок цены вверх в немецкой тройке зафиксирован за Audi — 15%.

Ранее в этот же день глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский автопром и авторынок продемонстрировали рост основных показателей по итогам 2021 года. Продажи новых автомашин на российском рынке за минувший год составили 1,8 млн штук, что более чем на 6% превышает результаты предшествующего года.

Производство автомобилей в стране превысило 1,5 млн штук, что на 10% больше показателя 2020 года.

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