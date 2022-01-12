Генсек НАТО заявил о праве Украины на самооборону

Украина имеет право на самооборону, она — не угроза для РФ. Об этом 12 января заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина — суверенная страна, Украина имеет право на самооборону. Украина — не угроза для России. У России самая большая территория в Европе, это мощная ядерная держава», — заявил он по итогам заседания Совета Россия — НАТО, говоря о напряженности между Россией и Украиной.

В этой связи он также напомнил о событиях в Крыму и в Донбассе, обвинив РФ в том, что она якобы применяла ранее силу в отношении Украины.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее, 10 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах территории РФ.

До этого, 7 января, газета The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. По мнению авторов статьи, войска угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт».

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.