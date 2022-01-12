Камчатка примет восемь педагогов по программе «Земский учитель»

На Камчатке стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». В 2022 году регион готов принять на работу по этой программе восемь педагогов.

Так, школы Карагинского и Тигильского районов ищут учителей математики, а школы Усть-Большерецкого, Быстринского и Олюторского районов — учителей русского языка и литературы. Также школе Олюторского района нужен учитель физики. В Палане ждут преподавателей русского языка и литературы, а также английского языка.

Педагоги, переезжающие в сельские населенные пункты, поселки или города с населением до 50 тыс. человек, получают единовременную компенсацию в размере 2 млн рублей. Участвовать в программе могут учителя в возрасте до 55 лет со средним или высшим образованием. По условиям соглашения преподаватель должен отработать в школе пять лет.

Результаты отбора учителей объявят в конце апреля, когда у конкурсной комиссии будет предварительный список претендентов, сообщает ИА KamchatkaMedia.